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Беспилотники Яндекса проехали более 10 миллионов километров. Они видят объекты сквозь облака пара

Для передвижения по заснеженным московским улицам автономные машины Яндекса используют технологии нейронных сетей. Это помогает, к примеру, отличать облако пара от физического препятствия
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Компания Яндекс поделилась подроб­ностями испытаний своих беспилотных авто­мобилей в условиях российской зимы. Оказалось, что для оценки дорожных ситуаций используются нейронные технологии, а сам автомобиль способен определять коэффи­циент трения. Всего на данный момент беспилотные машины Яндекса проехали более 10 миллионов километров.


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Нейронная сеть помогает бортовой электронике отличать, к примеру, снег и пар от реальных препят­ствий. Лучи лидаров могут отражаться от снежинок и густого пара из выхлопных труб автомобилей, поэтому для электроники они выглядят как физические препят­ствия. Нейронные сети позволяют беспилотнику отфильтро­вывать подобные шумы: лидары способны даже распознавать физические объекты за облаками пара в тех условиях, в которых не справляется человеческий глаз.

Рамкой выделен пешеход, скрытый за облаком пара

  • Благодаря автоматическому обновлению 3D-карт, которые система также использует для ориентировки, беспилотник не перепутает образо­вавшийся после снегопадов сугроб с обычной дорогой.

  • Система научилась определять коэффи­циент трения — это умение используется для оценки перспектив поведения авто­мобиля в сложных дорожных условиях, когда асфальт может быть покрыт слежав­шимся снегом или льдом. С опорой на эти данные беспилотник способен точнее определять интен­сивность ускорения или длину тормозного пути и, соответ­ственно, выбирать дистанцию перед впереди­идущим автомо­билем или оптими­зировать траекторию поворота.

  • Испытатели называют Москву «прекрасным городом» для тестов беспилотного транспорта за её сложную дорожную обстановку и регулярно меняющуюся погоду. «Поездки в Москве позволяют подготовить технологию к работе в регионах с самым разно­образным климатом», — отмечается в сообщении компании.

  • Помимо полноценных автономных машин у Яндекса имеются и компактные беспилотные роботы Яндекс.Ровер. В декабре компания объявила о начале их использо­вания в качестве курьеров для беспилотной доставки заказов из ресторанов.

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#Беспилотники#Будущее#Технологии
Комментарии
Комментарии8
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19 апреля 2021
Если человек способен делать 25% от депозита в месяц, а это, на минуточку, 100% годовых, то ему совершенно незачем собирать подачки на карту. А если он неспособен самостоятельно заработать всего-навсего 200 тысяч рублей, то и биржа это явно не для него.
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10 апреля 2021
Ага, постоянно вокруг мгу ломоносова гоняют. Видел такой финт ушами - проезжает это беспилотник через пешеходный переход, уже почти проехал, и вдруг в этот момент пешеход выходит на переход, машина всё-равно через секунду должна уехать, а она возьми и остановись. То есть ни с того не с сего машина на автопилоте встала на переходе. Ну оператор нажал газку и уехал, но суть в том, что алгоритмы пока далеко не идеальны
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20 апреля 2021
Да это же кал убогий, если там по на уровне Яндекс Навигатора, а так оно и есть. Это говнище уже накатало 10 млн км, вот автопилоту тесла не понадобилось столько катать, написали нормальное по, протестили и поехали
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12 апреля 2021
Кто-то скоро вернётся в свои аулы )
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20 апреля 2021
Как бы не попрятались по подворотням, а потом будут на жалость давить, мол РФ кинула их оставив без работы и подтолкнув на преступную тропу.
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21 апреля 2021
А кто в перспективе будет нести ответственность за задавленных пешеходов или этот вопрос даже не обсуждается. Михаил
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