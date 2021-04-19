Беспилотники Яндекса проехали более 10 миллионов километров. Они видят объекты сквозь облака пара

Компания Яндекс поделилась подробностями испытаний своих беспилотных автомобилей в условиях российской зимы. Оказалось, что для оценки дорожных ситуаций используются нейронные технологии, а сам автомобиль способен определять коэффициент трения. Всего на данный момент беспилотные машины Яндекса проехали более 10 миллионов километров.
Нейронная сеть помогает бортовой электронике отличать, к примеру, снег и пар от реальных препятствий. Лучи лидаров могут отражаться от снежинок и густого пара из выхлопных труб автомобилей, поэтому для электроники они выглядят как физические препятствия. Нейронные сети позволяют беспилотнику отфильтровывать подобные шумы: лидары способны даже распознавать физические объекты за облаками пара в тех условиях, в которых не справляется человеческий глаз.
Благодаря автоматическому обновлению
3D-карт,которые система также использует для ориентировки, беспилотник не перепутает образовавшийся после снегопадов сугроб с обычной дорогой.
Система научилась определять коэффициент трения — это умение используется для оценки перспектив поведения автомобиля в сложных дорожных условиях, когда асфальт может быть покрыт слежавшимся снегом или льдом. С опорой на эти данные беспилотник способен точнее определять интенсивность ускорения или длину тормозного пути и, соответственно, выбирать дистанцию перед впередиидущим автомобилем или оптимизировать траекторию поворота.
Испытатели называют Москву «прекрасным городом» для тестов беспилотного транспорта за её сложную дорожную обстановку и регулярно меняющуюся погоду. «Поездки в Москве позволяют подготовить технологию к работе в регионах с самым разнообразным климатом», — отмечается в сообщении компании.
Помимо полноценных автономных машин у Яндекса имеются и компактные беспилотные роботы Яндекс.Ровер. В декабре компания объявила о начале их использования в качестве курьеров для беспилотной доставки заказов из ресторанов.
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