Беспилотники Яндекса проехали более 10 миллионов километров. Они видят объекты сквозь облака пара

Благодаря автоматическому обновлению 3D-карт, которые система также использует для ориентировки, беспилотник не перепутает образо­вавшийся после снегопадов сугроб с обычной дорогой.



Система научилась определять коэффи­циент трения — это умение используется для оценки перспектив поведения авто­мобиля в сложных дорожных условиях, когда асфальт может быть покрыт слежав­шимся снегом или льдом. С опорой на эти данные беспилотник способен точнее определять интен­сивность ускорения или длину тормозного пути и, соответ­ственно, выбирать дистанцию перед впереди­идущим автомо­билем или оптими­зировать траекторию поворота.

Испытатели называют Москву «прекрасным городом» для тестов беспилотного транспорта за её сложную дорожную обстановку и регулярно меняющуюся погоду. «Поездки в Москве позволяют подготовить технологию к работе в регионах с самым разно­образным климатом», — отмечается в сообщении компании.