Яндексу разрешили тестировать машины без водителей на дорогах

Правительство России опубликовало постановление, разрешающее Яндексу приступить к тестированию беспилотного такси на дорогах общего пользования. Поддержку российскому IT-гиганту оказывает Минэкономразвития.
- Без водителя-испытателя в салоне, только под контролем удалённого оператора, машинам разрешено ездить по Иннополису в Татарстане. С водителем на переднем пассажирском месте автомобили появятся в Иннополисе, центре «Сириус» в Краснодарском крае, столичном Сколково и на дорогах московского района Ясенево.
- Особенно интересна последняя зона. Беспилотники будут курсировать между станциями метро Ясенево и Битцевский парк. Заказать их каждый желающий сможет через мобильное приложение Яндекса. Стоимость поездки не отличается от обычного такси.
- Экспериментальный правовой режим введён сроком на три года. Документ начинает действовать через 20 дней после публикации. При нормальном развитии проекта беспилотные такси могут стать обыденностью на улицах российских мегаполисов в 2025 году.
А в США разрешили на законодательном уровне выпускать машины без руля и педалей. Это позволено в том случае, если уровень их беспилотных технологий позволяет ездить в полностью автономном режиме.
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