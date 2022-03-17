Яндексу разрешили тестировать машины без водителей на дорогах

Без водителя-испытателя в салоне, только под контролем удалённого оператора, машинам разрешено ездить по Иннополису в Татарстане. С водителем на переднем пассажирском месте автомобили появятся в Иннополисе, центре «Сириус» в Краснодарском крае, столичном Сколково и на дорогах московского района Ясенево.