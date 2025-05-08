Договорились после ДТП, но пострадавший снова просит денег: что делать? Отвечает юрист

Такие договорённости лучше всегда фиксировать у нотариуса. Это не защитит от возможных претензий или даже судебного иска, но станет хорошим доказательством для суда, что у потерпевшего действительно нет больше претензий. К обычным распискам легко придраться, ведь часто их пишут с ошибками или пропуская важные детали.

Также лучше ничего не платить, пока не станет известна сумма ущерба — например, по заключению оценщика, эксперта и так далее. Это позволит избежать необоснованных увеличений сумм. Оплату лучше производить безналичным расчётом, с указанием назначения платежа, и сохранять квитанцию. Или же передавать наличные в присутствии свидетелей.

В этой ситуации разумнее будет подождать: если потерпевший обратится в суд, ему придётся доказывать размер тех сумм, которые он просит ему присудить. Если это простая попытка нажиться, то ему будет сложно аргументировать свою позицию с учётом того, что деньги он уже получил.

Если это какие-то расходы, вызванные чем-то, что невозможно было оценить в момент ДТП (скрытые поломки, вред здоровью, проявившийся позже, и так далее), то если потерпевшим в суде будет доказана связь причинённого ущерба с ДТП, то, скорее всего, придётся доплатить. Но подтверждение увеличения суммы расходов можно запросить на этапе переговоров, не дожидаясь суда.

При достижении договорённостей по возмещению вреда следует помнить, что это не отменяет и не исключает привлечения виновника ДТП к административной ответственности. ПДД запрещают покидать место аварии, а нарушение этой нормы может привести к лишению водительских прав.

Вместе с тем в судебной практике существует понятие «неумышленное оставление места ДТП». В этом случае можно отделаться штрафом в размере 1000 рублей. Суды учитывают отсутствие пострадавших и наличие доказательств об отсутствии разногласий в оценке обстоятельств произошедшего.