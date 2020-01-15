Беспилотники Яндекса проехали по Лас-Вегасу 7000 километров без водителей за рулём

За шесть дней гибридные беспилотники Яндекса, построенные на базе Toyota Prius v, пере­двигались по дорогам общего пользо­вания и в дневное, и в ночное время суток, а их маршрут протяжён­ностью чуть меньше семи километров включал в себя много­полосные дороги, регулируемые и нерегули­руемые перекрёстки и пешеходные переходы.