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Беспилотники Яндекса проехали по Лас-Вегасу 7000 километров без водителей за рулём

Летом 2020-го российские беспилотники будут возить посетителей автосалона в Детройте
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Беспилотные автомобили Яндекса впервые проехали по дорогам Лас-Вегаса в полностью автономном режиме. Яндекс стал первой компанией, которая провела испытания на дорогах Невады без инженера-испытателя за рулём. За время подготовки испытаний и в ходе выставки потребительской электроники CES-2020 (с 5 по 10 января) беспилотники проехали по обычным дорогам 7000 километров.

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We’re excited to be further expanding our operations in the US and displaying our capabilities during CES 2020 in Las Vegas for the second year in a row. This time with no one behind the steering wheel during all the rides in various weather and traffic conditions. Find more in our Medium blog: https://medium.com/yandex-self-driving-car

  • За шесть дней гибридные беспилотники Яндекса, построенные на базе Toyota Prius v, пере­двигались по дорогам общего пользо­вания и в дневное, и в ночное время суток, а их маршрут протяжён­ностью чуть меньше семи километров включал в себя много­полосные дороги, регулируемые и нерегули­руемые перекрёстки и пешеходные переходы.

  • В ходе испытаний беспилотники также поработали в качестве такси для посетителей выставки. Они пере­везли больше ста пассажиров, в том числе вице-губернатора штата Мичиган Гарлина Гилкриста. В июне беспилотники Яндекса будут возить посетителей между­народного авто­салона в Детройте — российская компания стала одним из победителей конкурса, объявлен­ного организаторами выставки на предмет автономных перевозок.

В конце 2019 года Яндекс приступил к испытаниям камер и двух типов лидаров собственной разработки, которые вдвое дешевле иностранных аналогов. Эти модули позволяют получать доступ к «сырым» данным, которые помогают алгоритмам более точно настраивать систему автономного управления.

Прокатились бы в беспилотнике без водителя?

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#Беспилотники#CES-2020#Яндекс
Комментарии
Комментарии4
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15 января 2020
Молодец Яндекс мне бы такую хватку как у хозяина Яндекса.
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15 января 2020
закатунин алексей сергеевич подлиза
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20 января 2020
Таксисты напряглись
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31 января 2020
закатунин алексей сергеевич 3,14здолиза
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