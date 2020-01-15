Беспилотники Яндекса проехали по Лас-Вегасу 7000 километров без водителей за рулём

Беспилотные автомобили Яндекса впервые проехали по дорогам Лас-Вегаса в полностью автономном режиме. Яндекс стал первой компанией, которая провела испытания на дорогах Невады без инженера-испытателя за рулём. За время подготовки испытаний и в ходе выставки потребительской электроники CES-2020 (с 5 по 10 января) беспилотники проехали по обычным дорогам 7000 километров.
За шесть дней гибридные беспилотники Яндекса, построенные на базе Toyota Prius v, передвигались по дорогам общего пользования и в дневное, и в ночное время суток, а их маршрут протяжённостью чуть меньше семи километров включал в себя многополосные дороги, регулируемые и нерегулируемые перекрёстки и пешеходные переходы.
В ходе испытаний беспилотники также поработали в качестве такси для посетителей выставки. Они перевезли больше ста пассажиров, в том числе вице-губернатора штата Мичиган Гарлина Гилкриста. В июне беспилотники Яндекса будут возить посетителей международного автосалона в Детройте — российская компания стала одним из победителей конкурса, объявленного организаторами выставки на предмет автономных перевозок.
В конце 2019 года Яндекс приступил к испытаниям камер и двух типов лидаров собственной разработки, которые вдвое дешевле иностранных аналогов. Эти модули позволяют получать доступ к «сырым» данным, которые помогают алгоритмам более точно настраивать систему автономного управления.
Прокатились бы в беспилотнике без водителя?
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