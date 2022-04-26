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В Британии впервые начались испытания полноразмерного беспилотного автобуса

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Дмитрий Елизаров

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В Великобритании впервые начались испытания полноразмерного автобуса с полностью автономной системой управления. Об этом сообщает компания-разработчик беспилотных систем Fusion Processing, участник проекта CAVForth — в его рамках запущены тесты. Пять больших беспилотников 4 уровня автономности будут тестировать на маршруте, по которому они позже повезут пассажиров.

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  • Маршрут длиной 22,5 километра проходит по территории Эдинбурга. Пустыми беспилотникам предстоит ездить по нему в течение двух недель под контролем занятых в проекте инженеров. Ранее систему, которая установлена на автобусы, тестировали на полигонах и в виртуальных средах.
  • Когда автобусы перейдут в режим эксплуатации, каждый из них сможет перевозить до 36 пассажиров. Всего пропускная способность новой линии должна достичь 10 тысяч человек в неделю.
  • В каждом беспилотнике будут находиться двое контролёров, в обязанности которых также войдёт общение с пассажирами и ответы на их вопросы. Им придётся время от времени покидать водительское место во время движения, чтобы продемонстрировать гражданам способности электроники к самостоятельному управлению.
  • К полноценным пассажирским перевозкам проект CAVForth должен приступить к концу нынешнего года.

В январе тестовые заезды беспилотного автобуса состоялись и в российской столице. Четырёхместный шаттл, разработанный в Московском политехе, в перспективе сможет перевозить людей по парковым зонам.

Рискнули бы прокатиться на таком автобусе?

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