В Британии впервые начались испытания полноразмерного беспилотного автобуса

В каждом беспилотнике будут находиться двое контролёров, в обязанности которых также войдёт общение с пассажирами и ответы на их вопросы. Им придётся время от времени покидать водительское место во время движения, чтобы продемонстрировать гражданам способности электроники к самостоятельному управлению.