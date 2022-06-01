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BMW X1 третьего поколения: изогнутый экран и много силовых установок

Водородные автобусы появятся в Москве уже в этом году

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Дмитрий Елизаров

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Минэнерго рассчитывает, что до 10% пассажирского транспорта в России к концу десятилетия будет переведено на питание от водородных силовых установок. В Москве, как пишет «Российская газета», пробная эксплуатация водоробусов может начаться уже в нынешнем году. При этом какими они окажутся, пока неизвестно.

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  • В Минпромторге утверждают, что компетенциями в области водородного транспорта располагают более ста российских научных и производственных организаций. Расположены они более чем в 20 субъектах РФ. В декабре прошлого года глава КамАЗа Сергей Когогин обещал поставить Москве пробную партию водоробусов в четвёртом квартале нынешнего года.
  • Как уточняет ТАСС, предприятие располагает экспериментальной моделью водоробуса, разработанной на базе электробуса КамАЗ-6282. На одной заправке он способен проехать до 250 километров. Однако на КамАЗе заявляли о готовности запустить полноценную сборку таких автобусов только в случае появления спроса и создания сети заправочных станций.
  • Глава Российского энергетического агентства Алексей Кулапин заявил, что уже принят план по развитию заправочной инфраструктуры для транспорта на батарейной тяге и водороде. К 2030 году по всей стране должно появиться около тысячи таких заправок.

В британской столице водоробусы в виде классических «дабл-декеров» используются с лета прошлого года. На момент запуска парк таких автобусов состоял из 20 экземпляров, каждый из которых способен проехать на одной заправке до 400 километров.

Что будет полезнее — электробусы или автобусы на водороде?

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