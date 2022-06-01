Водородные автобусы появятся в Москве уже в этом году

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Минэнерго рассчитывает, что до 10% пассажирского транспорта в России к концу десятилетия будет переведено на питание от водородных силовых установок. В Москве, как пишет «Российская газета», пробная эксплуатация водоробусов может начаться уже в нынешнем году. При этом какими они окажутся, пока неизвестно.
В британской столице водоробусы в виде классических «дабл-декеров» используются с лета прошлого года. На момент запуска парк таких автобусов состоял из 20 экземпляров, каждый из которых способен проехать на одной заправке до 400 километров.
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