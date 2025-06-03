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Volkswagen
4,5
5 543 отзыва
1 461 новых
30 319 с пробегом
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Тест нового VW Tiguan, который изменился до неузнаваемости и лишился кнопок
24
43
3 июня 2025
Тесты
VW Passat против Geely Preface: стоит ли тосковать по немецкой «классике»?
10
71
6 февраля 2025
Тесты
Тест Volkswagen Tayron: каким получился китайский аналог Tiguan на фоне оригинала
7
14
24 июля 2023
Тесты
Несите Tharu: первый обзор Фольксвагена, который лучше Таоса и дешевле Тигуана
4
5
3 мая 2023
Тесты
Первый обзор VW Lavida: недешёвый привет из 2000-х
3
25 апреля 2023
Тесты
Первый обзор Volkswagen Bora, который в России заменил Джетту
1
13 февраля 2023
Тесты
Подробный тест-драйв Volkswagen Caddy: все плюсы и минусы
15 ноября 2022
Тесты
Амбиции против репутации. Сравнительный тест кроссоверов Exeed TXL и Volkswagen Tiguan
3
26 сентября 2022
Тесты
Раньше было лучше? Большой тест «подогретых» хэтчбеков из двух эпох от журнала EVO
1
11 августа 2022
Тесты
Кросс-курс. Первый тест электромобиля Volkswagen ID.4 X
1
11 августа 2022
Тесты
Большой брат. Четыре мнения про кроссовер Volkswagen Teramont
14 июня 2022
Тесты
Перелицованный: быстрый тест обновлённого кроссовера Volkswagen Teramont
2
21 марта 2022
Тесты
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Тесты
Volkswagen
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