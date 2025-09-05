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Volkswagen
4,5
5 546 отзывов
1 607 новых
30 696 с пробегом
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Volkswagen Polo отметил 50-летие видео с дрифтом трёх хот-хэтчей
7
5 сентября 2025
Видео
Новости
В VW рассказали, как привезли хозяйке её Golf через 37 лет после покупки
7
1
27 декабря 2024
Видео
Новости
Дизельные фургоны Ford, VW и Peugeot сошлись в дрэге
1
1
26 июля 2024
Видео
Новости
Электрический VW ID.7 прошёл лосиный тест так же, как и VW Passat
23 июля 2024
Видео
Новости
Новый Volkswagen Passat прошёл «лосиный тест» лучше, чем BMW i5
1 июля 2024
Видео
Новости
40 лет приключений: удивительная история немецкого минивэна
1
28 марта 2024
Видео
Рекламный ролик от Volkswagen попал в тройку лучших на Супербоуле-2024
1
13 февраля 2024
Видео
Новости
Постройку «Жуков»-монстров показали на видео
16 ноября 2023
Видео
Новости
Электровэн Volkswagen ID. Buzz превратили в фургон «Скуби-Ду» с доработанной подвеской
1
1 октября 2023
Видео
Новости
Экстремал Блейк Уилки прокатился по Тихуане в стиле «Джимханы»
2
21 сентября 2023
Видео
Новости
Компания Volkswagen рассказала о подвеске для новых Tiguan и Passat
24 августа 2023
Видео
Новости
Новый Volkswagen Tiguan без камуфляжа заметили во время съёмок рекламы
1
14 августа 2023
Видео
Новости
1
2
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4
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7
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