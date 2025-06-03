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Тесты про Volkswagen
Tiguan
4,7
792 отзыва
469 новых
4 677 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Видео
Тест нового VW Tiguan, который изменился до неузнаваемости и лишился кнопок
24
43
3 июня 2025
Тесты
Тест Volkswagen Tayron: каким получился китайский аналог Tiguan на фоне оригинала
7
14
24 июля 2023
Тесты
Амбиции против репутации. Сравнительный тест кроссоверов Exeed TXL и Volkswagen Tiguan
3
26 сентября 2022
Тесты
Оптимум для народа. Все плюсы и минусы Volkswagen Tiguan: подробный тест
2
8
25 октября 2021
Тесты
При своих. Hyundai Tucson против VW Tiguan и Toyota RAV4: сравнительный тест
2
14
12 октября 2021
Тесты
Надо, так надо: первый тест обновлённого Volkswagen Tiguan
7
12 февраля 2021
Тесты
Das SUV: подробный тест кроссовера Volkswagen Tiguan
20
24 февраля 2020
Тесты
Товары ажиотажного спроса: тест кроссоверов Toyota RAV4, VW Tiguan и Hyundai Tucson
34
14 февраля 2020
Тесты
Кубок Большой Пользы: тест двух популярных кроссоверов (и одного китайского)
2
6
9 июля 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Volkswagen
Tiguan
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