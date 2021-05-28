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Тесты про Volkswagen
Polo
4,4
1 013 отзывов
5 405 с пробегом
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Эконом плюс. JAC J7 против Volkswagen Polo: сравнительный тест-драйв
9
28 мая 2021
Тесты
Мелочи жизни: новый Volkswagen Polo глазами владельца машины прошлого поколения
15
31 августа 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Volkswagen
Polo
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