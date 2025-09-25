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Подборки про Volkswagen
Polo
4,4
1 012 отзывов
5 380 с пробегом
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В продаже: шустрые «евромалыши» в заводской (и не только) прокачке
3
2
20 мая
Подборки
Вторичка
Входной билет: топ-7 бюджетных седанов с пробегом за 500 000 рублей
5
7
25 сентября 2025
Подборки
Вместо Весты с вариатором: 7 подержанных моделей в бюджете до 1 700 000 рублей
1
3
31 октября 2024
Подборки
Вторичка
Универсалы и лифтбеки по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
7
19 октября 2023
Подборки
Вторичка
Бюджетные седаны: 7 свежих моделей с пробегом за 1 000 000 рублей
2
27 июля 2023
Подборки
Вторичка
Новый Volkswagen Polo или «трёхлетка» гольф-класса: 6 альтернатив со вторичного рынка
14 мая 2021
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Volkswagen
Polo
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