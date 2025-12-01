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Подборки про Volkswagen
Passat
4,5
1 061 отзыв
4 239 с пробегом
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Эталоны качества? Топ-5 надёжных седанов из Европы дешевле 2 500 000 рублей
3
22 июня
Подборки
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
В продаже! Солидные седаны по цене новой Lada Iskra
4
13
1 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Комфорт-класс: Toyota Camry и ещё 5 седанов c пробегом за 1 000 000 рублей
1
20 ноября 2025
Подборки
Немецкое качество: топ-5 надёжных седанов из Германии дешевле 2 000 000 рублей
7
6
10 ноября 2025
Подборки
В продаже! Немецкий бизнес-класс (и не только) по цене новой Весты
4
1
29 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Практичные универсалы за 2 500 000 рублей: 6 моделей с пробегом разного размера и возраста
1
4 апреля 2024
Подборки
Вторичка
В продаже! Машины, которые случайно стали «капсулами времени»
9
20
12 декабря 2023
Подборки
Вторичка
Провожаем VW Passat на покой и вспоминаем самые интересные (и неизвестные) факты из его истории
3
37
14 января 2022
Подборки
Новинки Женевы, которые мы ждём в России. Очень
6 марта 2019
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