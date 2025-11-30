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От Спайкера до «Бешеной кабины»: объявления недели на Авто.ру
2
1
30 ноября 2025
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Вторичка
Журнал Авто.ру
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Volkswagen
Golf R32
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