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Подборки про Volkswagen
Golf
4,5
643 отзыва
2 638 с пробегом
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В продаже! Вместительные универсалы по цене китайского компакта
7
1
30 апреля
Подборки
Вторичка
От Азура до пятидверного «Эво»: объявления недели на Авто.ру
11
4
23 ноября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Хитовые модели из Европы, доступные в России
3
4
2 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Практичные универсалы за 2 500 000 рублей: 6 моделей с пробегом разного размера и возраста
1
4 апреля 2024
Подборки
Вторичка
Классный руководитель: факты о первом Volkswagen Golf, которому стукнуло 50 лет
3
29 марта 2024
Подборки
В продаже! Подбираем классный VW Golf к 50-летнему юбилею модели
3
27 марта 2024
Подборки
Вторичка
Хэтчбек гольф-класса по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
22 февраля 2024
Подборки
Вторичка
10 главных премьер 2019 года
1
5 января 2019
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