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Вторичка про Volkswagen
Polo
4,4
1 010 отзывов
5 520 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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В продаже: шустрые «евромалыши» в заводской (и не только) прокачке
3
2
20 мая
Подборки
Вторичка
Вместо Весты с вариатором: 7 подержанных моделей в бюджете до 1 700 000 рублей
1
3
31 октября 2024
Подборки
Вторичка
Универсалы и лифтбеки по цене новой Весты: 6 моделей с пробегом за 1 500 000 рублей
7
19 октября 2023
Подборки
Вторичка
VW Polo, который восстал из «тотала»: о чём не рассказывает продавец
2
2 августа 2023
Вторичка
Разбор
Бюджетные седаны: 7 свежих моделей с пробегом за 1 000 000 рублей
2
27 июля 2023
Подборки
Вторичка
Volkswagen Polo с небольшим пробегом, но разбитым кузовом: о чём не рассказывает продавец
29 сентября 2022
Вторичка
Разбор
Надёжен ли рестайлинговый Volkswagen Polo V поколения: все проблемы подержанного автомобиля
2
7 апреля 2022
Вторичка
Учебник
Надёжен ли Volkswagen Polo V поколения: все проблемы автомобиля с пробегом
3
6
6 апреля 2022
Вторичка
Учебник
Volkswagen Polo, завязанный в узел: о чём не расскажет продавец
7
23 декабря 2020
Вторичка
Разбор
8 проблем подержанных седанов Volkswagen Polo
1
9
18 марта 2020
Вторичка
Разбор
Журнал Авто.ру
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Polo
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