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Тесты про Volkswagen
Multivan
4,6
74 отзыва
9 новых
578 с пробегом
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Если очень захотеть. Все плюсы и минусы Volkswagen Multivan: подробный тест-драйв
1
3
22 июля 2021
Тесты
Большой тест минивэнов: Kia Carnival против Opel Zafira Life, GAC GN8, Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz Vito
21
18 июня 2021
Тесты
Пассажировместимость: сравнительный тест трёх минивэнов
1
11
16 октября 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Volkswagen
Multivan
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