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Тесты про Volkswagen
ID.4
4,9
5 отзывов
35 с пробегом
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Кросс-курс. Первый тест электромобиля Volkswagen ID.4 X
1
11 августа 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Volkswagen
ID.4
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