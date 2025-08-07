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Toyota
4,6
5 984 отзыва
2 445 новых
44 026 с пробегом
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История
Фичер
Toyota RAV4: видеообзор кроссовера, который может вызвать ностальгию
Вчера
Тесты
Видео
Медленно, но верно: первый тест Toyota RAV4 не совсем нового поколения
5
3
30 июня
Тесты
Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Депутатская прикосновенность: Lada Aura против Toyota Camry
25
47
7 августа 2025
Тесты
Тест и обзор новой Toyota Camry: как едет, что нового и чего у неё больше нет
4
28
19 августа 2024
Тесты
Toyota Camry против «китайцев»: сравнительный тест трёх бизнес-седанов
2
29
12 января 2024
Тесты
Tank 500 против Toyota Land Cruiser 300: сравнительный тест очень больших рамных внедорожников
54
9 августа 2023
Тесты
Toyota Tundra: обзор гигантского пикапа на базе Land Cruiser 300
1
8
14 марта 2023
Тесты
Nissan Z против Toyota Supra: дуэль спорткаров с толикой ностальгии
1
1
28 января 2023
Тесты
Первый обзор Toyota Corolla повышенной проходимости, которая очень напоминает Prius
9 января 2023
Тесты
Пикап Toyota Hilux из Эмиратов: рассказываем, чем он отличается от российского
17 ноября 2022
Тесты
Самый вездеходный Toyota Land Cruiser 300 в России: как устроен и кто его построил
1
10 ноября 2022
Тесты
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Тесты
Toyota
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