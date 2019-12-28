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Тесты про Toyota
Corolla
4,6
814 отзывов
52 новых
5 500 с пробегом
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Toyota Corolla против Mazda3 и Kia Cerato: тест седанов гольф-класса
2
17
28 декабря 2019
Тесты
Toyota Corolla: в тени старшей сестры. Подробный тест
1
28 сентября 2019
Тесты
Вперёд батьки: тест новой Toyota Corolla – маленькой Камри с ценником от большой
1
26 февраля 2019
Тесты
Toyota Corolla по цене Camry? ДА!
22 февраля 2019
Тесты
Видео
Журнал Авто.ру
Тесты
Toyota
Corolla
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