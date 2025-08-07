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Тесты про Toyota
Camry
4,6
938 отзывов
275 новых
6 726 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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История
Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Депутатская прикосновенность: Lada Aura против Toyota Camry
25
47
7 августа 2025
Тесты
Тест и обзор новой Toyota Camry: как едет, что нового и чего у неё больше нет
4
28
19 августа 2024
Тесты
Toyota Camry против «китайцев»: сравнительный тест трёх бизнес-седанов
2
29
12 января 2024
Тесты
Сегодня — в красном: смотрим на последствия апгрейда Toyota Camry
9
28 апреля 2021
Тесты
Народ не против. Все плюсы и минусы Toyota Camry: подробный тест
24
28 октября 2020
Тесты
Бизнес-фитнес: Kia K5 против Toyota Camry и Volkswagen Arteon
24
17 сентября 2020
Тесты
Три причины не покупать кроссовер: тест седанов бизнес-класса
2
7
17 мая 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Toyota
Camry
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