Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про Toyota RAV
4
4,6
667 отзывов
1 004 новых
4 339 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
RAV 4
Camry
Land Cruiser
Land Cruiser Prado
Corolla
Fortuner
Hilux
Supra
C-HR
Highlander
Mega Cruiser
Alphard
Corolla Cross
Tundra
Показать все
Все материалы
Новости
Разбор
Вторичка
Подборки
Тесты
Видео
Учебник
Фичер
Про бизнес
Toyota RAV4: видеообзор кроссовера, который может вызвать ностальгию
Вчера
Тесты
Видео
Медленно, но верно: первый тест Toyota RAV4 не совсем нового поколения
5
3
30 июня
Тесты
При своих. Hyundai Tucson против VW Tiguan и Toyota RAV4: сравнительный тест
2
14
12 октября 2021
Тесты
Выбираем идеальный Toyota RAV4: гид по комплектациям и моторам
4
15
16 апреля 2021
Тесты
Свободная касса: Opel Grandland X против Toyota RAV4 и Nissan X-Trail
18
10 декабря 2020
Тесты
Масс-реванш: подробный тест кроссовера Toyota RAV4
39
6 марта 2020
Тесты
Товары ажиотажного спроса: тест кроссоверов Toyota RAV4, VW Tiguan и Hyundai Tucson
34
14 февраля 2020
Тесты
Антидемпинг: первый тест нового кроссовера Toyota RAV4
21
13 ноября 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Toyota
RAV 4
Подождите
Объявления загружаются