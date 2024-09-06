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Suzuki
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1 158 отзывов
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Новинка года
Тест Suzuki Vitara Hybrid — знакомого кроссовера с непривычной начинкой
7
2
26 марта
Тесты
Lada Niva Travel против Suzuki Jimny: тест пятидверных мини-внедорожников вне времени
12
37
19 марта
Тесты
Проект «Бездорожье»: Suzuki Jimny, УАЗ Patriot на пути к столетним виадукам Транссиба
5
15
6 сентября 2024
Тесты
Первый тест Suzuki Baleno — хэтчбека, который напомнит о базовых ценностях
2
14
1 августа 2024
Тесты
Suzuki Jimny против BAIC BJ40: сравнительный тест рамников с характером
4
12
18 июля 2024
Тесты
Три плюс два: первый тест пятидверного Suzuki Jimny в пяти фактах
2
17
17 июня 2024
Тесты
Первый тест нового Suzuki S-Cross, который и похож, и не похож на своего предшественника
15
11
3 июня 2024
Тесты
Первый тест Suzuki Ertiga — новинки, которая вернёт уютное прошлое
15
10 января 2024
Тесты
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
Обзор Suzuki SX4: плюсы и минусы кроссовера, которому мы машем рукой. Подробный тест
11
12
18 сентября 2023
Тесты
Lada Niva Legend против Suzuki Jimny: сравнительный оффроуд-тест культовых внедорожников разных школ
2
19
4 апреля 2023
Тесты
Suzuki Vitara: пять мнений про кроссовер не из Китая
1
22 декабря 2022
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Suzuki
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