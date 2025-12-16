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Suzuki
4,4
1 157 отзывов
19 новых
4 346 с пробегом
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Вторичка
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Новинка года
В продаже: свежие седаны-иномарки дешевле «Весты»
2
2
1 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: пять рамников (иностранных и не очень) вместо обновлённой Lada Niva Legend
7
8 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Покорители оффроуда, которые стали (почти) бигфутами
3
27 апреля
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Bentayga, Evo, «Волчок» и другие
5
3
30 марта
Подборки
Вторичка
Самый полный гид по недорогим внедорожникам: топ-20 моделей дешевле 1 500 000 рублей
12
6
29 января
Подборки
Вторичка
От «китайского» Роллс-Ройса до крафтовой Формулы: объявления недели на Авто.ру
2
2
18 января
Подборки
Вторичка
В продаже! «Капсулы времени» для нетипичной автоколлекции
6
16 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Проходные для нового «утиля» минивэны европейских и японских марок
7
2
8 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Разрушители мифов: компактные кроссоверы и внедорожники из Японии, у которых много проблем
6
4
1 ноября 2025
Подборки
В продаже! Японские полноприводники, которым нипочём новый утильсбор
7
4
9 октября 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Silvia, Boulevard, Brabus и другие
5
3
15 сентября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Классные малолитражки из Японии, которым не страшны санкции
10
22 августа 2023
Подборки
Вторичка
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Suzuki
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