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Suzuki
4,4
1 158 отзывов
18 новых
4 313 с пробегом
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Новинка года
Тайфун станет причиной остановки 18 заводов Toyota и Suzuki в Японии
2
2 июня
Новости
700 000 км на родном моторе: в Европе нашли Suzuki Vitara с рекордным пробегом
6
1
16 мая
Новости
Старый мотоцикл хотят продать дороже любого нового Мерседеса
3
17 марта
Новости
В Индии заметили Suzuki Swift, который слишком крут даже для «Форсажа»
6
3
22 января
Новости
Видео
Самый маленький Nissan GT-R выглядит игрушечным, но он настоящий
11
13 января
Новости
Suzuki показала пять концептов для Токийского автосалона
2
2
26 декабря 2025
Новости
За полгода японский автопром потерял 9,7 миллиарда долларов из-за тарифов Трампа
1
1
11 ноября 2025
Новости
Японские автогиганты решили инвестировать в экономику Индии вместо Китая
2
5
6 ноября 2025
Новости
Suzuki Jimny получил очередной тюнинг — под грузовичок Toyota
3
1
5 ноября 2025
Новости
Компания Suzuki обновила эмблему впервые за 22 года
5
22 сентября 2025
Новости
У Suzuki появился флагманский кроссовер по цене Lada Vesta
2
4 сентября 2025
Новости
Пятидверный Suzuki Jimny стилизовали под Гелик, LR Defender и Renault 5
6
28 июля 2025
Новости
1
2
3
4
5
6
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