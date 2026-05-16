700 000 км на родном моторе: в Европе нашли Suzuki Vitara с рекордным пробегом

Пробег Suzuki Vitara 2017 года перевалил за 700 тысяч километров (436 500 миль) у жителя британского Бедфорда. Владелец ежегодно проезжал на машине более 77 тысяч километров (48 тысяч миль), то есть средний дневной пробег составил 211 километров без выходных и праздников, сообщает сервисная компания RAC. Показатель называют самым большим среди когда-либо зафиксированных у модели Vitara в Великобритании.
- Несмотря на огромный пробег, компактный кроссовер всё ещё оснащён родными 1,6-литровым бензиновым двигателем и коробкой передач, хотя не уточняется, «механика» это или АКП. Не менялась также выхлопная система, установленная на заводе.
- Отмечается также, что за весь период интенсивной эксплуатации не было зафиксировано утечек моторного масла или серьёзных технических неисправностей. Регламентное обслуживание ограничивалось стандартными процедурами.
- Единственным внеплановым ремонтом за всё время стала замена резинового пыльника приводного вала. За девять лет на автомобиле сменили 15 комплектов шин.
В мае владелец Chevrolet Silverado HD 2016 года с пробегом миллион миль (1,6 миллиона километров) купил новый пикап той же модели. Этот автомобиль одновременно стал юбилейным для General Motors — 16-миллионным по счёту, собранным на старейшем заводе концерна.
Как думаете, ваша машина способна проехать 700 тысяч километров?
Думаю, да
Точно не без капитальных ремонтов
Уже проехала!
Подождите
Новости загружаются