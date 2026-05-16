700 000 км на родном моторе: в Европе нашли Suzuki Vitara с рекордным пробегом

Пробег Suzuki Vitara 2017 года перевалил за 700 тысяч километров (436 500 миль) у жителя британского Бедфорда. Владелец ежегодно проезжал на машине более 77 тысяч километров (48 тысяч миль), то есть средний дневной пробег составил 211 километров без выходных и праздников, сообщает сервисная компания RAC. Показатель называют самым большим среди когда-либо зафиксированных у модели Vitara в Великобритании.