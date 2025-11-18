Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про
Subaru
4,5
1 281 отзыв
37 новых
4 747 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Forester
Crosstrek
Legacy
Outback
WRX
XV
Все материалы
Новости
Видео
Подборки
Тесты
Разбор
Вторичка
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Тесты
Подборки
Сказочно хорош, но недоступен? Первый тест Subaru Forester последнего поколения
37
128
22 января
Тесты
Видео
Иллюзия изобилия: первый тест Subaru Forester последнего поколения
16
40
22 января
Тесты
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Тесты
Подборки
В поисках настроения: выводим двух «китайцев», Ладу и старый-добрый WRX на трек
3
1
30 октября 2025
Тесты
Видео
На эмоциях: Subaru WRX против Лады и резвых «китайцев» на гоночном треке
17
22
30 октября 2025
Тесты
Подробный тест Subaru Crosstrek: все плюсы и минусы кроссовера старой школы
15
24
22 сентября 2025
Тесты
KGM Torres против Subaru Crosstrek: тест нетипичных и некитайских кроссоверов
16
22
17 сентября 2025
Тесты
Обзор Subaru Outback: все плюсы и минусы выжившего универсала. Подробный тест
3
2
27 февраля 2023
Тесты
Кто дальше? Haval Dargo против Subaru Forester на бездорожье
2
7
13 октября 2022
Тесты
Первый тест обновлённого Subaru Forester: 5 фактов про самую важную модель Subaru в России
1
5
4 февраля 2022
Тесты
Это для вашей безопасности. Первый тест нового Subaru Outback
9
23 сентября 2021
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Subaru
Подождите
Объявления загружаются