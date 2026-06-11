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Новости про
Subaru
4,5
1 285 отзывов
36 новых
4 785 с пробегом
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Путешествия
Subaru обновила свою самую дешёвую модель: она с задним приводом и «механикой»
5
1
11 июня
Новости
Subaru хочет продавать в Японии кроссовер, разработанный для США
3
1
8 июня
Новости
Subaru пообещала сразу три новинки с «механикой»
4
1
8 июня
Новости
В Японии появился Subaru Forester за 1,7 миллиона рублей
4
4
22 мая
Новости
В Subaru придумали, как победить крены кузова в поворотах
4
6
20 мая
Новости
Subaru отложит выпуск собственных электрокаров на неопределённый срок
2
2
19 мая
Новости
На Subaru подали в суд из-за разряжающихся аккумуляторов почти на всех моделях
2
1
13 мая
Новости
Subaru Outback, превратившийся в кроссовер, вышел на рынок Казахстана
4
1
4 мая
Новости
Subaru BRZ получила мощный мотор и полный привод, но её не купить
3
1
24 апреля
Новости
Subaru выпустит 600 особых WRX STI с «механикой»
2
8
9 апреля
Новости
Гибридный Subaru Forester получил «внедорожную» версию Wilderness
2
1
2 апреля
Новости
Самой мощной серийной Subaru стал электрокроссовер Getaway
1
2
2 апреля
Новости
1
2
3
4
5
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Журнал Авто.ру
Новости
Subaru
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