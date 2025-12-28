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Новости про Subaru WRX
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Subaru выпустит 600 особых WRX STI с «механикой»
2
8
9 апреля
Новости
Subaru показала прототип WRX STI с механической коробкой
7
10
9 января
Новости
Новый Subaru STI показался на первом видео
8
3
28 декабря 2025
Новости
Раллийную Subaru WRX STI с мотором Ferrari вывели на тесты
17 марта 2023
Новости
Видео
Новый Subaru WRX STI выйдет нескоро и будет электрифицирован
13 марта 2022
Новости
На продажу выставлена очень злая WRX STi: на ней прыгал Кен Блок
1
24 февраля 2021
Новости
Антикрыло «самой дикой STI» для новой Джимханы получило режим полёта
1
1
8 декабря 2020
Новости
Видео
STi, самолёт и сумасшедшие прыжки: появился трейлер новой «Джимханы»
5 декабря 2020
Новости
Видео
Трэвис Пастрана показал «самую дикую» Subaru для новой серии Джимханы
2
13 октября 2020
Новости
Видео
Раскрыт план выхода новых моделей Subaru
14 августа 2020
Новости
В Сети рассекретили салон новой Subaru WRX с гигантским экраном
1
11 августа 2020
Новости
Новый Subaru WRX STI получит турбо-оппозит 2.4
2
23 июля 2020
Новости
1
2
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Новости
Subaru
WRX STi
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