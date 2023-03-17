Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Видео про Subaru WRX
STi
11 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Сравнения
Все модели
WRX STi
Brat
Forester
Impreza
Outback
WRX
Legacy
XV
Crosstrek
Все материалы
Новости
Видео
Подборки
Раллийную Subaru WRX STI с мотором Ferrari вывели на тесты
17 марта 2023
Новости
Видео
Антикрыло «самой дикой STI» для новой Джимханы получило режим полёта
1
1
8 декабря 2020
Новости
Видео
STi, самолёт и сумасшедшие прыжки: появился трейлер новой «Джимханы»
5 декабря 2020
Новости
Видео
Трэвис Пастрана показал «самую дикую» Subaru для новой серии Джимханы
2
13 октября 2020
Новости
Видео
Журнал Авто.ру
Видео
Subaru
WRX STi
Подождите
Объявления загружаются