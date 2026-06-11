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Новости про Subaru
Sambar
4,4
4 отзыва
10 с пробегом
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Subaru обновила свою самую дешёвую модель: она с задним приводом и «механикой»
1
21:00
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