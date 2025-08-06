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Новости про Subaru Impreza WRX
STi
4,2
24 отзыва
63 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Новости
Очень редкий рестомод Subaru Impreza от Prodrive оценили в 930 тысяч долларов
2
2
6 августа 2025
Новости
С молотка уйдёт уникальный рестомод Subaru Impreza от Prodrive
3
4
17 февраля 2025
Новости
За Subaru Impreza WRX STI известных раллистов предложили 75 тысяч долларов
1
2 декабря 2024
Новости
С молотка уйдёт редчайший прототип Subaru Impreza из гаража Колина Макрея
1
27 июня 2023
Новости
Старую Subaru с огромным пробегом продали дороже нового Porsche 911 Turbo
2
29 марта 2023
Новости
Subaru Impreza WRX STI с автографами двух главных звёзд Джимханы выставили на торги
13 марта 2023
Новости
На аукцион выставят гоночную Subaru Impreza, которую разбил Колин Макрей
1 февраля 2023
Новости
Спорткар Subaru WRX STi превратили в пикап и теперь продают
12 октября 2022
Новости
Коллекцию из 11 культовых японских машин из 1990-х распродадут с аукциона
27 сентября 2022
Новости
На Авто.ру продают очень редкий спорткар Subaru Impreza WRX STi из лимитированной серии 22В
22 августа 2022
Новости
Редчайший спорткар Subaru STi 22B продадут дороже нового Porsche 911
2
4 июля 2022
Новости
Культовый спорткар Subaru Impreza 22B STI возродят в виде рестомода. В нём будет больше 400 сил
1
25 мая 2022
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Subaru
Impreza WRX STi
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