Редчайший спорткар Subaru STi 22B продадут дороже нового Porsche 911

На аукционе Silverstone в конце августа выставят на торги двухдверную Subaru Impreza выпуска 1998 года. За автомобиль с пробегом 58 тысяч километров рассчитывают выручить от 100 до 120 тысяч фунтов (120–145 тысяч долларов), при этом цена Porsche 911 в Великобритании начинается с 89,8 тысячи фунтов. Дело в том, что это очень редкая модификация STi 22B.