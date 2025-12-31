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Subaru
4,5
1 280 отзывов
35 новых
4 758 с пробегом
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Самые красивые на Авто.ру: Italia, Impreza, Boxster и другие
2
13 июля
Подборки
Вторичка
Где качество?! Топ-5 ненадёжных японских кроссоверов за 1 300 000 рублей
4
6 июля
Подборки
В продаже: новые универсалы бизнес-класса для любителей практичных машин
6
6
10 июня
Подборки
Вторичка
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Подборки
Тесты
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
Вообще не ломаются?! Топ-5 беспроблемных «японцев» гольф-класса за 1 500 000 рублей
32
28
9 февраля
Подборки
Всё ещё живы: свежие «зажигалки», которые могут пойти в серию в 2026-м
4
16 января
Подборки
В продаже! Живучие японские кроссоверы по цене нового компакта
2
1
12 января
Подборки
Вторичка
От новой Тестароссы до супер-Тойоты: главные мировые новинки 2025 года
10
5
31 декабря 2025
Подборки
В продаже! Кроссоверы традиционных марок по цене обновлённой Niva Travel
2
1
15 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Настоящее качество! Топ-5 надёжных кроссоверов из Японии дешевле 1 500 000 рублей
4
3
8 декабря 2025
Подборки
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Подборки
Тесты
1
2
3
Журнал Авто.ру
Подборки
Subaru
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