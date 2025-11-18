Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про Subaru
Crosstrek
12 новых
35 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Forester
Crosstrek
Legacy
Outback
WRX
XV
Все материалы
Новости
Тесты
Подборки
Видео
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Тесты
Подборки
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест Subaru Crosstrek: все плюсы и минусы кроссовера старой школы
15
24
22 сентября 2025
Тесты
KGM Torres против Subaru Crosstrek: тест нетипичных и некитайских кроссоверов
16
22
17 сентября 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Subaru
Crosstrek
Подождите
Объявления загружаются