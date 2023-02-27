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Тесты про Subaru
Outback
4,5
255 отзывов
4 новых
447 с пробегом
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Обзор Subaru Outback: все плюсы и минусы выжившего универсала. Подробный тест
3
2
27 февраля 2023
Тесты
Это для вашей безопасности. Первый тест нового Subaru Outback
9
23 сентября 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Subaru
Outback
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