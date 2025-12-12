Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки
про УАЗ
4,0
747 отзывов
64 новых
3 119 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Patriot
Hunter
Pickup
969
3151
Все материалы
Новости
Подборки
Разбор
Тесты
Видео
Про бизнес
Вторичка
История
Техника
Путешествия
В продаже! Покорители оффроуда, которые стали (почти) бигфутами
3
27 апреля
Подборки
Вторичка
Самый полный гид по недорогим внедорожникам: топ-20 моделей дешевле 1 500 000 рублей
12
6
29 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Буханки УАЗа для смелых путешествий
23
31
12 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Путешествия
Не только Lada Racing Club: крутые игры про автомобили, разработанные в России
15
23 мая 2025
Подборки
В продаже! Редкие отечественные машины с дизельными моторами
11
8
6 мая 2025
Подборки
Техника
Вторичка
В продаже! Крутые «Буxанки» для путешествий по бездорожью
23
23
8 апреля 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Советские УАЗы, которыми не стыдно украсить автоколлекцию
202
324
27 февраля 2024
Подборки
Вторичка
В продаже! Серьёзно доработанные УАЗы, которые готовы ко всему
25 января 2024
Подборки
Вторичка
Рассказываем, чем занимались российские автозаводы последние месяцы
1
20 июня 2023
Подборки
Удлините это немедленно: российские лимузины на базе массовых моделей
2
1
14 июня 2023
Подборки
Бескомпромиссные вездеходы по цене Гранты: 6 вариантов за 1 миллион рублей
2
7
13 июня 2023
Подборки
Вторичка
Отечественные модели ждут изменения: список главных новшеств 2023 года
25 января 2023
Подборки
1
2
3
Журнал Авто.ру
Подборки
УАЗ
Подождите
Объявления загружаются