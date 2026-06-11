Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости
про УАЗ
4,0
749 отзывов
89 новых
3 115 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Patriot
Pickup
Hunter
469
967
Астеро
969
3151
Все материалы
Новости
Подборки
Разбор
Тесты
Видео
Про бизнес
Вторичка
История
Техника
Путешествия
Продажи пикапов в России выросли впервые почти за полтора года
2
1
11 июня
Новости
Про бизнес
Группа Sollers продала китайцам часть кузовного производства в Ульяновске
3
29 мая
Новости
УАЗ показал обновлённый интерьер Патриота на видео: в продаже осенью
10
3
27 мая
Новости
Рассекречен салон обновлённого «Патриота»: фото и оснащение
7
9
20 мая
Новости
Продажи УАЗов в России упали почти на треть
2
3
28 апреля
Новости
УАЗ защитит товарные знаки Буханка и Bukhanka
1
24 апреля
Новости
RAM 1500 оказался популярнее отечественных и китайских пикапов в России
6
2
13 апреля
Новости
Про бизнес
«Соллерс» запустил производство «механики» для моделей SF5 и SF7
1
31 марта
Новости
Лидером рынка пикапов в РФ впервые стал представитель марки Ram
9
14
26 марта
Новости
Про бизнес
УАЗ приостановил сборку внедорожников на Кубе
25 марта
Новости
Грузовые отсеки пикапов Sollers по-новому защитят от коррозии и воды
3
1
23 марта
Новости
Пикапы Sollers получили импортозамещённые кресла
1
18 марта
Новости
1
2
3
4
5
6
…
24
Журнал Авто.ру
Новости
УАЗ
Подождите
Объявления загружаются