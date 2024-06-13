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Новости про УАЗ
469
3,6
17 отзывов
137 с пробегом
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Новости
Дизайнер превратил УАЗ-469 в могучий рестомод с V8
1
13 июня 2024
Новости
Роскошный УАЗ-469 с кожаным салоном продают в Испании
2
18 сентября 2023
Новости
Военный УАЗ после 37-летней консервации продают на Авто.ру
37
25 октября 2022
Новости
В США на торги снова выставили ржавый УАЗ без пробега. Его уже хотят купить
3
4 октября 2021
Новости
Этот советский УАЗ проезжал всего 42 километра в год. Теперь его продают
13
13 сентября 2021
Новости
УАЗ вспомнил про внедорожник, который построили для немецких пожарных
25 августа 2021
Новости
В США продаётся «почти новый» 37-летний УАЗ-469
2
17 мая 2021
Новости
В Италии продают дизельный УАЗ-469, о котором не знали в СССР
3
13 мая 2021
Новости
УАЗы впервые оснастили новым белорусским дизелем
6
5 октября 2020
Новости
Кабриолет, экспедиционник и оффроуд-версия: дизайн-проект нового УАЗ-469 получил развитие
5
25 сентября 2020
Новости
УАЗ показал, каким мог бы стать культовый внедорожник 469
6
21 сентября 2020
Новости
Медведи нашли в лесу машины охотников и уничтожили их
1
80
14 мая 2020
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
УАЗ
469
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