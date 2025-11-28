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Infiniti
4,7
832 отзыва
62 новых
2 982 с пробегом
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Путешествия
В продаже: японские премьеры последних лет, которые можно купить в России
2
1
3 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Полноприводный премиум по цене упрощённого Geely Atlas
1
3
2 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! Пять полноприводных премиум-кроссоверов взамен нового Tenet T4
5
2
14 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Огромные внедорожники, которые могут буксировать прицеп-автодом
5
7
28 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Путешествия
В продаже! Нескучные бизнес-седаны с олдскульным типом привода
4
4
30 октября 2025
Подборки
Вторичка
Престижный кроссовер с пробегом: 6 премиальных моделей за 2 500 000 рублей
1
5
25 июля 2024
Подборки
Спорткроссоверы за 5 000 000 рублей: 5 быстрых и престижных моделей с пробегом
1
2
16 мая 2024
Подборки
Вторичка
Огромные внедорожники вместо Tank 500: 5 моделей с пробегом за 6 500 000 рублей
5
25 января 2024
Подборки
Вторичка
6 кроссоверов c пробегом за 3 500 000 рублей: настоящий премиум по цене среднеразмерного «китайца»
2
4 ноября 2023
Подборки
Вторичка
Компактные, но престижные хэтчбеки с пробегом по цене неплохого кроссовера: 7 моделей за 2 200 000 рублей
1
1
4 мая 2023
Подборки
Огромный, некрасивый, но очень просторный: история прототипа Infiniti Kuraza
8 апреля 2023
Подборки
10 необычных внедорожников Infiniti, которые можно купить на Авто.ру прямо сейчас
4
14 декабря 2020
Подборки
Вторичка
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Infiniti
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