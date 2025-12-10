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Infiniti
4,7
831 отзыв
36 новых
2 888 с пробегом
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Nissan показал первое фото нового Xterra и уточнил стратегию
3
14 апреля
Новости
Новый Nissan Skyline могут показать уже в апреле
8 апреля
Новости
Краску для нового Infiniti возят на броневиках: в её составе есть золото
2
1 апреля
Новости
У Infiniti появилось кросс-купе QX65 — наследник популярного FX
5
9
27 марта
Новости
Новое кросс-купе Infiniti: первое фото и дата премьеры
1
3
17 марта
Новости
Марка Infiniti подтвердила выпуск экстремальной версии QX80
3
11 марта
Новости
Компания Nissan запатентовала в России товарный знак Infiniti
2
1
4 февраля
Новости
Infiniti выпустит линейку заряженных машин при помощи Nismo
1
10 декабря 2025
Новости
Марка Infiniti подтвердила возвращение спортивного седана
1
1
20 ноября 2025
Новости
Infiniti QX80 оснастили мотором от Nissan GT-R мощностью 1000 сил
3
2
28 октября 2025
Новости
Infiniti QX80 получит мотор от Nissan GT-R
2
1
22 октября 2025
Новости
Робот в джинсах решит проблему пятен на светлых сиденьях автомобилей Infiniti
26 сентября 2025
Новости
1
2
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Журнал Авто.ру
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Infiniti
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