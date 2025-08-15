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Новости про Infiniti
QX60
4,8
32 отзыва
16 новых
169 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Краску для нового Infiniti возят на броневиках: в её составе есть золото
2
1 апреля
Новости
У Infiniti появилось кросс-купе QX65 — наследник популярного FX
5
9
27 марта
Новости
Новое кросс-купе Infiniti: первое фото и дата премьеры
1
3
17 марта
Новости
Марка Infiniti показала преемника кросс-купе FX — концепт QX65 Monograph
5
3
15 августа 2025
Новости
Марка Infiniti анонсировала сразу три новые модели
2
7 августа 2025
Новости
Представлен рестайлинговый Infiniti QX60: новая внешность и версия Sport
19 мая 2025
Новости
Новое кросс-купе от Infiniti: первые фотографии
11 марта 2025
Новости
Infiniti показала роскошный QX60 для Китая с отделкой розовым золотом
19 ноября 2024
Новости
Infiniti откажется от кроссовера QX50, но выпустит конкурента Lexus RX
29 августа 2024
Новости
Большой кроссовер Infiniti QX60 сменил мотор V6 на 2.0 турбо
19 июля 2024
Новости
Infiniti показала на тизере четыре новинки — два электрокара, большой кроссовер и кросс-купе
25 октября 2023
Новости
Infiniti готовит четыре новых модели. Среди них есть электрокары
29 июня 2023
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Infiniti
QX60
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