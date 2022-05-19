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Infiniti
4,7
832 отзыва
71 новых
2 929 с пробегом
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На проводе! Все плюсы и минусы Infiniti QX55: подробный тест
3
19 мая 2022
Тесты
Смысловой ряд. Genesis GV70 против Volvo XC60 и Infiniti QX50: сравнительный тест
2
5
14 января 2022
Тесты
Наследник? Первый тест Infiniti QX55 в четырёх вопросах и ответах
8
24 декабря 2021
Тесты
Встреча в верхах. Toyota Land Cruiser 300 против LR Discovery и Infiniti QX80
1
17
24 сентября 2021
Тесты
Однократное ура: быстрый тест обновлённого Infiniti QX80
18
18 декабря 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Infiniti
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