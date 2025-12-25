Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки про Honda
CR-V
4,6
444 отзыва
63 новых
1 569 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
CR-V
Civic
Civic Type R
Accord
S2000
Ridgeline
Fit
e
Integra
Mobilio
e:NS1
Prelude
Insight
Показать все
Все материалы
Новости
Тесты
Вторичка
Подборки
Разбор
Учебник
Видео
Новинка года
Про бизнес
Где качество?! Топ-5 ненадёжных японских кроссоверов за 1 300 000 рублей
4
6 июля
Подборки
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Подборки
Тесты
В продаже! Легендарные Хонды старше четверти века, которые хочется купить
7
2 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Живучие японские кроссоверы по цене нового компакта
2
1
12 января
Подборки
Вторичка
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Подборки
Тесты
Настоящее качество! Топ-5 надёжных кроссоверов из Японии дешевле 1 500 000 рублей
4
3
8 декабря 2025
Подборки
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
18
89
21 августа 2025
Подборки
Тесты
Журнал Авто.ру
Подборки
Honda
CR-V
Подождите
Объявления загружаются