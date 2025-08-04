Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки про Honda
Civic
4,5
631 отзыв
1 737 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
CR-V
Civic
Civic Type R
Accord
S2000
Ridgeline
Fit
e
Integra
Mobilio
e:NS1
Prelude
Insight
Показать все
Все материалы
Новости
Видео
Вторичка
Подборки
Учебник
Разбор
В продаже! Бодрые автомобили с турбомоторами по цене Lada Vesta Sport
3
6
20 апреля
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Superamerica, Black Badge, Civic и другие
2 марта
Подборки
Вторичка
Вообще не ломаются?! Топ-5 беспроблемных «японцев» гольф-класса за 1 500 000 рублей
32
28
9 февраля
Подборки
В продаже! Легендарные Хонды старше четверти века, которые хочется купить
7
2 февраля
Подборки
Вторичка
Они тоже ломаются! Топ-5 ненадёжных японских машин гольф-класса
18
30
4 августа 2025
Подборки
В продаже! Японские «капсулы времени»
9
30
21 ноября 2023
Подборки
Вторичка
В продаже! Классные малолитражки из Японии, которым не страшны санкции
10
22 августа 2023
Подборки
Вторичка
Пять безумно странных машин для гонок в гору
1
3
17 апреля 2021
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Honda
Civic
Подождите
Объявления загружаются