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Новости про Honda
Civic
4,5
628 отзывов
1 774 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Honda расширит отзыв старых машин из-за проблем с подушками почти до миллиона
2
1
2 июня
Новости
Civic в стиле Challenger от компании Mitsuoka получил RS-версию
6
2
23 апреля
Новости
Honda Civic со сменой поколений станет легче и экономичнее
3
16 марта
Новости
Культовые Honda Civic (EF) и S2000 стали игрушечными конструкторами
1
14 января
Новости
«Подогретый» Honda Civic RS станет гибридом
25 декабря 2025
Новости
В России открыт приём заказов на обновлённый Honda Civic: цена и оснащение
5
2
3 декабря 2025
Новости
На Honda подали в суд из-за поломок двигателей
1
1
7 октября 2025
Новости
Honda готовит новые CR-V и Accord
2
26 мая 2025
Новости
Mitsuoka возобновит выпуск Honda Civic, переделанного в Dodge Challenger
3
28 марта 2025
Новости
Honda изменит место сборки нового Civic из-за новых пошлин Трампа
1
1
3 марта 2025
Новости
Honda Civic стал «Автомобилем года» в Северной Америке — четвёртый раз в истории
2
12
10 января 2025
Новости
Honda отзовёт ещё 720 тысяч автомобилей
1
16 октября 2024
Новости
1
2
3
4
5
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