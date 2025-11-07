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Вторичка
С молотка уйдёт безупречная 26-летняя Honda S2000 с пробегом 1100 километров
2
19 июня
Новости
Культовые Honda Civic (EF) и S2000 стали игрушечными конструкторами
1
14 января
Новости
Тюнеры превратили Honda S2000 в эксклюзивное 580-сильное купе — такого кузова у модели не было
5
1
7 ноября 2025
Новости
Фирма Hot Wheels выпустила набор машинок для фанатов марки Honda
3
26 мая 2025
Новости
Honda откажется от бюджетного электромобиля e, но выпустит преемника культового спорткара S2000
25 июля 2023
Новости
14-летняя Honda S2000 с небольшим пробегом ушла с молотка за 7,5 миллиона рублей
1
1
2 октября 2022
Новости
Редкая Honda S2000 без пробега ушла с молотка в пять раз дороже, чем стоила новой
1
26 апреля 2022
Новости
Редкую Honda S2000 CR с пробегом 200 км выставили на торги. За неё дают 102 000 долларов
19 апреля 2022
Новости
Американец купил разбитую Honda S2000 за тысячу долларов — и сделал из неё мощный VW Beetle
10 ноября 2021
Новости
Эта старая Honda S2000 стоит дороже других: она почти без пробега
16 июня 2021
Новости
Владелец спорткара Honda S2000 продал его вдвое дороже, чем он стоил 5 лет назад
13 апреля 2021
Новости
Таких родстеров Honda S2000 сделали меньше 700. Он продаётся с мизерным пробегом
1
13 февраля 2021
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Honda
S2000
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