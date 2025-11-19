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Новости про Honda
Accord
4,7
448 отзывов
1 592 с пробегом
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Honda расширит отзыв старых машин из-за проблем с подушками почти до миллиона
1
1
2 июня
Новости
Honda намекнула на новый Accord странным гибридом
1
3
15 мая
Новости
Honda прекращает приём заказов на четыре модели в Китае
1
12 мая
Новости
Гибрид Honda Accord предложили в Китае со скидкой 1,1 миллиона рублей
2
24 февраля
Новости
Honda отзовёт больше 250 тысяч седанов Accord из-за сбоев в двигателе
1
19 ноября 2025
Новости
На Honda подали в суд из-за поломок двигателей
1
1
7 октября 2025
Новости
В Аризоне найдена самая, возможно, «крылатая» Honda Accord в мире
2
4 августа 2025
Новости
Honda готовит новые CR-V и Accord
2
26 мая 2025
Новости
Honda отзовёт ещё 720 тысяч автомобилей
1
16 октября 2024
Новости
В США продают Honda Accord, который выглядит как классический Ford Mustang
2 января 2024
Новости
Honda показала «внедорожный» кроссовер WR-V и «спортивный» Accord HEV
1
28 декабря 2023
Новости
Honda показала новый Accord для Японии
1
21 сентября 2023
Новости
1
2
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