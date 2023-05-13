Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про Honda
HR-V
4,4
79 отзывов
263 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Civic
Civic Type R
CR-V
Accord
NSX
Prelude
S2000
Passport
HR-V
Pilot
Integra
Freed
Ridgeline
Odyssey
Fit
Jazz
Vezel
ZR-V
City
e
Insight
Inspire
Odyssey (North America)
S660
Stepwgn
WR-V
e:NS1
Legend
N-BOX
Super-One
UR-V
XR-V
Acty
Breeze
Elysion
e:NS2
e:Ny1
N-VAN
N360
N-One
Ye S7
Показать все
Все материалы
Новости
Honda расширит отзыв старых машин из-за проблем с подушками почти до миллиона
2
1
2 июня
Новости
Вторым электрокаром Honda для Европы стал кроссовер e:Ny1 с запасом хода в 412 километров
13 мая 2023
Новости
У Honda появился ещё один кроссовер HR-V, теперь — для Китая
1
28 февраля 2023
Новости
В 1,7 миллиона кроссоверов Honda может отказать полный привод
8 декабря 2022
Новости
В России начали продавать новые кроссоверы Honda HR-V из Японии
2
17 ноября 2022
Новости
Представлена новая Honda HR-V для США: платформа от Civic и внешность из Китая
1
8 июня 2022
Новости
Новый кроссовер Honda для Китая оказался не таким уж и новым
5 мая 2022
Новости
Honda показала новый кроссовер HR-V для США, не имеющий с европейским ничего общего
4 апреля 2022
Новости
Опубликованы изображения нового кроссовера Honda HR-V для США
14 января 2022
Новости
Новый кроссовер Honda HR-V получил первый комплект тюнинга от Mugen
1
23 апреля 2021
Новости
Новую Honda HR-V рассекретили: теперь это — гибридное кросс-купе
1
18 февраля 2021
Новости
Новый кроссовер Honda HR-V раскрыли на патентах: он похож на китайские модели
2
10 февраля 2021
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Honda
HR-V
Подождите
Объявления загружаются