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Новости про Honda
CR-V
4,6
442 отзыва
56 новых
1 491 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Honda расширит отзыв старых машин из-за проблем с подушками почти до миллиона
2
1
2 июня
Новости
Стало известно, откуда новые Honda приезжают в Россию: далеко не все из Китая
6
4
19 мая
Новости
Про бизнес
На Honda подали в суд из-за поломок двигателей
1
1
7 октября 2025
Новости
В «Гонке к облакам» впервые поучаствует водородомобиль
1
15 июня 2025
Новости
Honda готовит новые CR-V и Accord
2
26 мая 2025
Новости
Honda CR-V превратили в кемпер в честь 30-летия модели
2
9 апреля 2025
Новости
Honda отзовёт ещё 720 тысяч автомобилей
1
16 октября 2024
Новости
Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в мире
17 июня 2024
Новости
Два «японца» и «китаец» получили 5 звёзд в краш-тесте Euro NCAP
15 апреля 2024
Новости
Honda превратила CR-V в водородомобиль с зарядкой от сети
28 февраля 2024
Новости
Пользователи Авто.ру выбрали «Параллельную новинку 2023 года»
17 января 2024
Новости
Новинка года
В России появился в продаже китайский клон Honda CR-V под названием Breeze
2
1
31 августа 2023
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Honda
CR-V
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