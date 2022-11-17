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Видео про Honda
Civic
4,5
628 отзывов
1 811 с пробегом
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Гибридный Honda Civic прошёл «лосиный тест» не хуже BMW M4
17 ноября 2022
Новости
Видео
Aerocivic из 2000-х с расходом 2 л/100 км нашли. Вот как он выглядит сейчас
2
12 мая 2021
Новости
Видео
Honda Civic нового поколения: опубликовано первое видео
13 ноября 2020
Новости
Видео
Блогер сделал аквапринт, окунув машину в огромную ванну
2
24 июня 2020
Новости
Видео
Кто дальше уедет без масла в моторе: Ford, Honda или Peugeot
54
3 июня 2020
Новости
Видео
Посмотрите, как старая Хонда разгоняется до «сотни» за 1,1 секунды
17
20 мая 2020
Новости
Видео
Посмотрите, как настоящий пони путешествует в двухдверном купе
2
16 мая 2020
Новости
Видео
Хонда запустила рекламу, которую сняли не выходя из дома
1
20 апреля 2020
Новости
Видео
В седан Honda Civic поставили двигатель от лодки. И он поехал
2
9 июля 2019
Видео
Посмотрите, смогут ли 16 подушек безопасности поднять автомобиль
15 мая 2019
Видео
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Honda
Civic
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